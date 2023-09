Legge di Bilancio, i soldi non ci sono

Spread the love

ome sarà la legge di Bilancio 2024? Se la prima è stata varata in tutta fretta dal governo Meloni che si è insediato solo poche settimane prima della sua stesura, la seconda dovrà essere per forza di cose il primo grande atto con cui la maggioranza cercherà di materializzare le tante – e impegnative – promesse fatte in sede di campagna elettorale e poi messe per iscritto nel programma di coalizione.

Le parole di Giancarlo Giorgetti pronunciate al meeting di Rimini però sembrerebbero andare verso una direzione diametralmente opposta: i soldi in cassa per mantenere nella prossima legge di Bilancio le promesse fatte sui grandi temi non ci sono.

“La legge di Bilancio sarà complicata” ha ammesso il ministro dell’Economia, con Giorgetti che poi ha specificato come “siamo chiamati, poiché facciamo politica, a decidere delle priorità: non si potrà fare tutto, certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio bassi, ma dovremo anche usare le risorse a disposizione per promuovere la crescita”.

L’indirizzo è chiaro, con le legge di Bilancio 2024 che difficilmente interverrà con decisione sulle pensioni visto che “il tema della natalità è un tema fondamentale: non c’è nessuna riforma previdenziale che tiene nel medio-lungo periodo con i numeri della natalità che abbiamo oggi in questo Paese”

