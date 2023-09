Allarme sanità: 2,5 milioni di italiani rinunciano alle cure per colpa delle liste d’attesa. Oltre 4 su 10 si rifugiano (a pagamento) nel privato

Spread the love

Sono 2,5 milioni gli italiani che non si curano a causa delle liste d’attesa troppo lunghe nel sistema sanitario. Lo riporta oggi il Sole 24 Ore sulla base di un rapporto dell’Istat, che mette in luce come all’interno di questa cifra ci siano le persone che ne avrebbero più bisogno, cioè chi soffre di due o più patologie croniche: 1,7 milioni.

La rinuncia per l’eccessiva attesa, spiega il quotidiano economico, sale in ogni parte d’Italia, Nord incluso, e a prescindere dalla fascia di reddito. L’unico modo per forzare i tempi e ottenere una prestazione sanitaria in tempi utili è mettere mano al portafogli, per chi può permetterselo. Secondo l’Istituto di statistica è aumentata, infatti, la percentuale delle persone che decidono di pagare interamente per le visite.

Nel 2022, il 42% della popolazione paga di tasca propria mentre nel 2019 era il 37%. Ma anche per gli accertamenti diagnostici la propensione ad aggirare le liste a costo di spendere sale (dal 23% del 2019, al 27,6% nel 2021). In questo senso, la spesa (sanitaria) di “tasca propria” ha raggiunto i 40 miliardi l’anno. 1 euro su 4 spesi per la sanità nel nostro Paese li aggiunge il cittadino dopo aver pagato, però, le tasse per sostenere il Servizio sanitario.

https://www.open.online/2023/07/26/allarme-sanita-italiani-rinuncia-cure-liste-attesa/