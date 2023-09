Incidente sul lavoro a Lamezia, operaio di 24 anni al lavoro investito e ucciso sulla statale 18

Spread the love

Un giovane di 24 anni ha perso la vita questa mattina sulla statale 18 Tirrena inferiore, nei pressi della rotatoria per l’aeroporto di Lamezia Terme. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il decesso sarebbe legato ad un incidente stradale avvenuto questa mattina.

Sul posto sarebbe intervenuta l’Anas per perimetrare l’area del sinistro, e uno degli operai impegnato a regolare il traffico sarebbe stato travolto da un auto di passaggio. La vittima, che aveva 24 anni ed era residente a San Pietro Apostolo (Catanzaro) lavorava per un’impresa che svolge servizi stradali per conto dell’Anas. Sul posto carabinieri, polizia stradale e personale del 118.

