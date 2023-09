Il “No” all’autonomia differenziata di Libera

Spread the love

Il Presidio Libera Sud-pontino “Don Cesare Boschin” organizza sabato 23 settembre alle ore 18 a piazza Unità d’Italia, un’assemblea cittadina “Una e indivisibile, Autonomia differenziata: un attacco all’unità della Repubblica e all’uguaglianza dei diritti.

L’incontro si inserisce all’interno di una campagna di mobilitazione territoriale fatta di oltre 60 appuntamenti in tutto il Paese per contribuire alla riuscita della manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 7 ottobre “La Via Maestra. Insieme per la Costituzione“. Tra i promotori della manifestazione la Rete dei Numeri Pari, Libera e i Comitati contro ogni autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti.

Tra gli interventi che si alterneranno durante l’assemblea: Giuseppe De Marzo, responsabile per le politiche sociali di Libera; Elisa Sermarini, responsabile comunicazione della Rete Numeri Pari.

