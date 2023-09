Manovra 2024. A rischio i 4 miliardi chiesti per la sanità: preoccupa tenuta del sistema

Spread the love

Per la sanità chiesti circa 4 miliardi di euro, ma la cifra è a rischio

Intanto, a preoccupare è soprattutto il capitolo sanità. «Per la Sanità servono 3-4 miliardi in più da destinare prioritariamente agli incentivi per il personale in modo da rendere più attrattivo il Servizio sanitario nazionale. Poi va superato il tetto di spesa sul personale perché abbiamo bisogno di fare più assunzioni» aveva detto questa estate il ministro della Sanità, Orazio Schillaci.

La cifra è stata rivendicata anche dalle Regioni, ma se, da un lato, sin da subito, non aveva incontrato il sostegno dal Mef, con il rischio che il capitolo trovi un posto troppo piccolo nella Manovra, dall’altro, instilla, in alcuni, il timone che non sia comunque sufficiente a risollevare il servizio pubblico.

«Per la sopravvivenza del Servizio sanitario nazionale servono 4 miliardi aggiuntivi, di cui 2,7 miliardi solo per il rinnovo del contratto dei medici e veterinari per il triennio 2022-2024» spiega Pierino di Silverio, segretario dell’Anaao Assomed, che ha visto la ripresa delle trattative per il contratto della dirigenza medica 2019-2021. Ma, per la situazione in cui ci troviamo oggi, «occorre aumentare dell’1,5% la percentuale della spesa sanitaria pubblica sul Pil. Speriamo nel buon senso di tutti. Siamo preoccupatissimi per le risorse in legge di Bilancio: non ci sono soldi, non solo per il contratto, ma in generale per la sanità pubblica e gli ospedali. Se non ci sono risposte non resteremo con le mani in mano». Dalla Fp Cgil viene fatto notare che «il Def scritto dal Governo pochi mesi fa programma di portare la spesa pubblica rispetto al Pil al 6,2% nel 2025, a livelli inferiori rispetto al periodo pre-pandemia. Il tutto mentre cresce il costo della vita, le spese private dei cittadini e la rinuncia alle cure. La scelta di disinvestire sulla sanità pubblica va ripensata».

