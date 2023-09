Legge di Bilancio 2024: ci sono 10 miliardi in meno, la Nadef inguaia il governo

Spread the love

La legge di Bilancio 2024 sarà “all’insegna della serietà e del buonsenso” come ha voluto sottolineare Giorgia Meloni al momento dell’approvazione della Nadef, la Nota di aggiornamento al Def che nel rispetto dei tempi è stata licenziata dal Consiglio dei ministri entro il 27 settembre.

Nessuna manovra espansiva o particolari artifici contabili: la legge di Bilancio 2024 sarà una delle più modeste degli ultimi anni e le poche misure che vi troveranno spazio saranno finanziate, quasi nella loro totalità, in deficit.

“Quest’anno il Pil si fermerà al +0,8% (dal +1% previsto ad aprile), mentre nel 2024 sarà dell’1,2% (dal +1,5% del Def) – riporta l’Ansa -. Cambiano anche i numeri sull’indebitamento: il deficit 2023, in particolare, schizza al 5,3% (dal 4,5%) interamente per l’effetto del Superbonus. Per il 2024 invece l’asticella del deficit viene alzata sia sul quadro tendenziale (a legislazione vigente) che su quello programmatico, rispettivamente fissati al 3,6 e al 4,3% (da rispettivamente 3,5 e 3,7)”.

Un aumento del deficit che, oltre ad allontanarci dal limite del 3% stabilito dal Patto di Stabilità che dal primo gennaio tornerà a essere vigore, libera maggiori risorse in vista della legge di Bilancio.

MONEY.IT