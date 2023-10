Spread the love

Incidente stradale ad Acerra, due bimbi feriti in terapia intensiva al Santobono: rischiano la vita

Violento incidente stradale questa notte ad Acerra, in provincia di Napoli. Nello scontro tra due auto, come apprende Fanpage.it da fonti accreditate, una intera famiglia che era a bordo di una utilitaria è rimasta gravemente ferita. I due bambini sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata e lottano per la vita. Nell’impatto tra due auto sono rimasti gravemente feriti anche i genitori dei due bimbi.. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre le vittime dalla lamiere dell’auto. Sul posto anche il personale sanitario dell’ambulanza del 118.

