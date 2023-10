Spread the love

Autopompe, autoscale, ambulanze, mezzi speciali e auto di appoggio, in tutto i 263 veicoli che compongono la poderosa flotta dei Vigili del Fuoco di Berlino, saranno dotati a breve dell’innovativo dispositivo telematico Rescue Connect realizzato appositamente dal colosso tedesco ZF.

Gestione e il monitoraggio in tempo reale degli interventi

Di che si tratta? Basato sul Cloud internet of things della stessa ZF, il sistema garantisce una completa connettività fra veicoli, basi a terra, dispositivi mobili e altri utenti autorizzati, in modo da essere indipendente dalle reti telefoniche e dai ponti radio. Trasmettendo dati di telemetria e di posizione, il Rescue Connect permette la gestione e il monitoraggio in tempo reale degli interventi e del rientro dei veicoli, aggiungendo preziose informazioni – più dettagliate rispetto ai comuni sistemi di novazione – sugli itinerari, sullo stato del traffico e sulle condizioni dl meteo locale e della viabilità.

https://www.formulapassion.it/automoto/mondoauto/berlino-la-flotta-dei-pompieri-diventa-connessa