Tragedia sul lavoro a Guastalla, autista muore schiacciato da una ruspa in una cava

Guastalla (Reggio Emilia), 6 ottobre 2023 – Ancora una tragedia sul lavoro. Un autista di 68 anni ha perso la vita in un infortunio accaduto nell’area delle cave della impresa Bacchi, nella golena del Po, in via Baita a Guastalla. Verso le 9 è scattato l’allarme al 118, che ha fatto intervenire ambulanza, automedica, autoinfermieristica e vigili del fuoco. L’autista era nell’area vicina al camion, in attesa di essere caricato di sabbia. Nella fase di manovra, il conducente di una ruspa non deve essersi accorto della presenza dell’uomo e, forse in retromarcia, lo ha travolto, schiacciandolo con le ruote del pesante mezzo da lavoro. Il decesso del 68enne è stato praticamente immediato. Inutili i soccorsi.

il resto del carlino