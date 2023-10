VIDEO – Anniversario del disastroso incidente di Linate – il ricordo dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

A 22 anni dal piĂą grande disastro aereo in #Italia, oggi il ricordo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è per le 118 vittime dell’incidente di #Linate

Un aereo MD87 della compagnia scandinava SAS, diretto a Copenaghen con 104 passeggeri a bordo e 6 membri d’equipaggio, si trovava in fase di decollo sulla pista dell’aeroporto milanese di Linate, intorno alle ore 8.

Proprio nello stesso momento un CESSNA Divex 6, con a bordo 2 passeggeri e 2 membri d’equipaggio, sbagliava direzione e invadeva la pista di decollo entrando in collisione.

L’impatto determinava la deviazione della traiettoria dell’MD87 che si schiantò contro un hangar in cemento armato.

Al momento dell’impatto, l’hangar crollò e l’aereo si spezzò; i serbatoi esplosero e divampo un incendio devastante.

Tutti i passeggeri dell’aereo della SAS e del CESSNA, oltre a 4 operai che lavoravano nell’hangar, morirono.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Le squadre aeroportuali dei Vigili del Fuoco, in servizio all’interno dell’aeroporto, si sono precipitate sulla pista ed hanno immediatamente domato l’incendio.

Circa 100 uomini componevano le squadre impiegate per le operazioni di ricerca e soccorso delle persone coinvolte nell’incidente.

L’Ispettore Generale Capo dei vigili del fuoco ing. Alberto d’Errico, si recò subito sul luogo del disastro per coordinare le operazioni.

VIDEO