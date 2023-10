Due interventi nel comasco – frontale tra due autovetture e soccorso a persona su di un sentiero

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente nel comune di San Siro località Santa Maria ore 16:15 per un frontale tra due autovetture di cui una targata Ticino.

L’occupante di una vettura è stato intubato e stabilizzato sul posto prima di essere trasportato con eli ambulanza in codice rosso.

Le altre 6 persone coinvolte sono state trasportate in codice giallo in ospedale Gravedona e Menaggio.

In posto squadre aVVF dei distaccamenti di Menaggio e Dongo

Si segnala un intervenuto questa mattina ore 9:00 a Blevio località Montepiatto/Monti di Cazzanore per un soccorso persona.

Nello specifico si tratta di un uomo di 75 anni, caduto ieri per circa 20 metri su un sentiero mentre raccoglieva castagne e trascinatosi poi nella sua baita autonomamente, dove ha passato la notte e chiesto soccorso l’indomani.

Nella caduta riportava probabile frattura del coccige.

La baita è stata raggiunta a piedi e dal nucleo abitato dista all’incirca 2 km.

Il malcapitato una volta stabilizzato è stato verricellato da elicottero 118