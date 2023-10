VIDEO – Roma, cerimonia di giuramento allievi 94esimo corso Vigili del fuoco

Spread the love

MINISTERO DELL’INTERNO – VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina 623 allievi dei vigili del fuoco hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana nelle Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, del capo Dipartimento Laura Lega e del capo del Corpo Carlo Dall’Oppio.

Il capo Dipartimento Lega, ha dichiarato che: “I vigili del fuoco sono un grande Corpo dello Stato al servizio della Nazione, che si proietta in tutte le dimensioni grazie anche a specialisti straordinari, ai quali oggi si aggiungono gli allievi ai quali diamo il benvenuto e che da lunedì saranno operativi sui territori. Oltre 36.000 vigili in servizio, più di 7.000 i volontari, quasi un milione di interventi dall’ottobre 2022 ad oggi”.

Il capo del Corpo Dall’Oppio ha salutato i nuovi colleghi vigili del fuoco, “oggi la famiglia dei vigili del fuoco si arricchisce ulteriormente. I vigili del fuoco ci sono sempre: in Italia e oltre i confini. La Turchia, la Libia hanno costituito fattori di intensificazione di un dialogo strutturato con gli omologhi organismi stranieri, sovente sotto l’egida dell’ONU. Oggi, un papà riceve una medaglia davanti al figlio che giura: un’immagine che esprime più di tante parole il senso del valore dell’esempio. Forza ragazzi, siete il nostro futuro.”

Consegnati dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi i Diplomi di Pubblica Benemerenza, con Medaglia, conferita dal capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega, ai vigili del fuoco del Comando di Milano, intervenuti lo scorso 7 luglio per l’incendio nella R.S.A. “Casa dei Coniugi”, e al Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia per l’eccezionale attività di soccorso svolta il 3 ottobre per il tragico incidente del pullman a Mestre.

Il presidente del Consiglio Meloni ha poi salutato i comandanti dei territori nei quali si sono verificati recenti macro emergenze: comandante Ancona Pier Paolo Patrizietti (alluvione Marche), comandante Napoli Michele Mazzaro (frana di Casamicciola), comandante Ravenna Luca Manzelli (alluvione Emilia Romagna), comandante Forlì Cesena Gianfranco Tripi (alluvione Emilia Romagna), comandante Bologna Calogero Turturici (alluvione Emilia Romagna), team leader contingente VVF sisma Turchia Nicola Ciannelli, team leader contingente VVF sisma Turchia e alluvione Libia Luca Rosiello, team leader contingente VVF alluvione Libia Stefania Fiore.

Motivazioni Benemerenze – Motivazione del Diploma di Pubblica Benemerenza conferito dal Capo Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Laura Lega all’Ispettore Antincendi Esperto Giuliano Santagata e al Capo Reparto Maurizio Mura del Comando di Milano: “Per l’alta professionalità e l’ardimento dimostrati durante il complesso intervento di soccorso per l’incendio sviluppatosi nella notte del 7 luglio 2023, all’interno della R.S.A. “Casa dei Coniugi” di Milano e per aver contribuito alle attività di coordinamento delle operazioni, di controllo ed estinzione dell’incendio ed all’evacuazione degli ospiti della struttura, consentendo il salvataggio di molte vite umane e così evitando ulteriori e più gravi conseguenze”.

Motivazione del Diploma di Pubblica Benemerenza conferito dal Capo Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Laura Lega al Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia: “Per l’eccezionale attività svolta nell’ambito dell’incidente stradale occorso al bus della società “La Linea” il 3 ottobre 2023 a Mestre, in occasione del quale il personale del Comando ha dimostrato straordinaria opera corale, non comune lucidità, nonché notevole coraggio, così concorrendo al salvataggio di numerose vite umane”.

VIDEO