VIGILI DEL FUOCO 🔥

Concluso stamattina l’intervento dei Vigili del fuoco, iniziato alle ore 5:20, per l’incendio nel deposito mezzi del trasporto locale in via della Maglianella di cinque autobus e di uno scuolabus. Coinvolte nelle operazioni di soccorso due squadre del Comando di Roma.

