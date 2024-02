Legge innovativa per Vigili del fuoco e Forestali

Spread the love

Approvato dalla Giunta regionale un ddl che valorizza le peculiarità dei due corpi e le norme in materia economica e previdenziale

RAINEWS – Valle D’Aosta – Un nuovo modello, innovativo, per dare corso alle indicazioni statutarie sulle caratteristiche del corpo dei Vigili del fuoco e dei Forestali. La giunta regionale presenterà in Consiglio Valle un disegno di legge – frutto di un lungo percorso di approfondimento con le organizzazioni sindacali – che mira da una parte a consolidare il comparto “Sicurezza e soccorso” e dall’altra a valorizzare le norme in materia di trattamento economico e previdenziale. L’iter del disegno di legge dovrebbe essere piuttosto breve anche per superare il disallineamento che sussiste tra il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e l’omologo personale del Corpo nazionale. Per il personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta è previsto per i medesimi profili un allineamento con le Forze di polizia a ordinamento civile, a parità di funzioni svolte. L’intervista al presidente della Regione, Renzo Testolin.