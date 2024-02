Offida – un’auto in fase di parcheggio, è terminata nella scarpata sottostante

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Alle 18.30 del 12 febbraio, i Vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti ad Offida per un’auto che, in fase di parcheggio, è terminata nella scarpata sottostante scivolando per circa dieci metri. Immediatamente è stata salvatra l’unica occupante e riportata sul piano stradale con l’ausilio di tecniche di derivazione SAF (Speleo – Alpino – Fluviale) assicurando la macchina per evitare che potesse scivolare più in basso. Successivamente, con l’Intervento dell’autogru, la vettura incidentata è stata recuperata e rimessa in strada.

Sul posto carabinieri e personale sanitario.