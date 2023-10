Grosso incendio di un mobilificio – intervenuti trenta Vigili del Fuoco da Monza e Milano

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

28/10/23 ore 16:30 Bovisio -Masciago (MB), via Napoleone Bonaparte. Un mobilificio è stato interessato da un vasto incendio. Sul posto sono intervenuti trenta vigili del fuoco dei comandi di Monza e Milano con diversi automezzi. Impegnate nelle operazioni tre autopompe, due autoscale, tre autobotti e un “carro aria”, un automezzo dotato di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso. Cause in accertamento.