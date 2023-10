Statale 36 chiusa per lavori, ma un’auto passa lo stesso e investe operaio in galleria

Spread the love

La Superstrada era chiusa per lavori programmati, ma un giovane di 23 anni alla guida di una Fiat Punto non voleva allungare il giro per tornare a casa verso la Valtellina. Ha così superato con una gimcana i blocchi che gli sbarravano il passaggio, e imboccato la 36.

Non solo ha ignorato il divieto di transito, ma ha pure schiacciato parecchio sul pedale dell’acceleratore. Quando, nella galleria Luzzeno, si è trovato davanti un furgone parcheggiato di traverso sulla carreggiata proprio per proteggere i cantonieri all’opera nel tunnel, non è riuscito a frenare e gli si è schiantato contro a tutta velocità. L’impatto è stato talmente violento, che il camion ha poi sbalzato a terra un un operaio di 48 anni che si trovava dietro al mezzo da lavoro.

Per soccorrere sia l’automobilista, sia il cantoniere, sono intervenuti a sirene spiegate i sanitari dell’automedica di Areu, con i volontari del Soccorso degli alpini di Mandello e della Croce rossa italiana di Lecco. In posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale. L’intervento di soccorso e di messa in sicurezza della zona di cantiere è durato un paio d’ore. Sia il 23enne, sia il 48enne sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale all’Alessandro Manzoni di Lecco.

