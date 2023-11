Maltempo in Lombardia – prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco su gran parte della regione . A Milano, onza, Brienza e Como il maggior numero di interventi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

MALTEMPO LOMBARDIA, OLTRE 170 INTERVENTI FATTI DAI VIGILI DEL FUOCO – Dalle 4 del mattino di oggi forte pioggia in regione, oltre 170 gli interventi fatti dai vigili del fuoco per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati di edifici: maggiori criticità a Milano, dove il fiume Seveso è esondato interessando il centro abitato in zona Niguarda, e nel monzese dove a Meda è esondato il fiume Tarò.

A Brescia, a causa del raggiungimento del livello di guardia della diga di Dazarè sul lago d’Idro, alla mezzanotte è stata disposta l’apertura delle chiuse per mantenere le condizioni di sicurezza della struttura. In previsione di una possibile esondazione del fiume Caffaro sono state evacuate 250 persone a Bagolino e 100 persone a Ponte Caffaro. In giornata proseguirà il monitoraggio dell’area.

Dopo la forte pioggia e vento che nella notte hanno colpito gran parte della Lombardia, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco in regione. Maggiormente colpite dal maltempo le province di Milano, Monza Brianza e Como.

Nel capoluogo meneghino sono ancora in atto interventi per fronteggiare i danni causati dall’acqua, specie nelle zone di via Fulvio Testi e viale Zara, completamente allagate a causa dell’esondazione del fiume Seveso. Dopo gli interventi della notte, più di cinquanta sono stati svolti in mattinata, tra cui uno a Mediglia, dove i vigili del fuoco di Gorgonzola

hanno soccorso una signora rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento. Monitorato il livello del fiume Lambro.

In Brianza i vigili del fuoco di Monza, supportati da personale proveniente da altri Comandi, sta intervenendo a seguito di allagamenti e danni d’acqua in tutta la provincia. Attualmente gli interventi fatti sono 90, sul territorio stanno operando 50 pompieri. Le zone più colpite quelle di Meda, Carate Giussano, Seregno, Varedo e Desio.

Squadre all’opera anche in provincia di Como, in particolare nel canturino: più di cinquanta gli interventi eseguiti prevalentemente per danni d’acqua e tagli di piante cadute o pericolanti.