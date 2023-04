Sisma 201 – realizzato ad Arquata del Tronto un presidio rurale dei Vigili del Fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ad Arquata del Tronto, uno dei Comuni più gravemente colpiti dal sisma del 2016, sarà realizzato il presidio rurale “I Due Parchi” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’annuncio dato oggi al Viminale dal sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e dal Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, presenti il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega e il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi.

Il presidio, che sorgerà in un’area che comprende i Parchi nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, avrà un ruolo fondamentale per la sicurezza degli abitanti e dei tanti visitatori e appassionati di montagna che frequentano la zona, ma anche per tutelare le risorse naturali di quel territorio sottoposto a un alto rischio di incendi boschivi.