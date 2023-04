Tre veicoli si sono scontrati a Lonate Pozzolo – un altro incidente a Luino

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

12/04/23 ore 9:30 Lonate Pozzolo (Va), via Vittorio Veneto. Per cause in corso di accertamento tre veicoli si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, estratto uno degli occupanti mediante l’uso di cesoia/divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

12/04/23 ore 14:00 Luino (Va), via Turati. Per cause in corso di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo contro una barriera di protezione e rimanendo in bilico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo, collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti e messo in sicurezza la zona