Ancona, autoarticolato si ribalta e perde il carico: intervengono i Vigili del fuoco

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 10 del 5 gennaio lungo la rotatoria di via Casoli a Fabriano per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un autoarticolato che trasportava ghiaia, mentre percorreva la rotatoria si è capovolto lungo la carreggiata perdendo tutto il carico. La squadra di Fabriano intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il conducente dall’automezzo, il quale veniva successivamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale. I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.