CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Operazioni di spegnimento in altezza dal cestello di salvataggio dell’autoscala: nel pomeriggio di oggi vigili del fuoco in azione a Chieti, in zona Tricalle, per un incendio sul tetto di un palazzo in fase di ristrutturazione. Edificio evacuato e fiamme sotto controllo, tre squadre al lavoro.





