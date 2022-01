Ricerche di un ragazzo di anni 21 uscito per in escursione sul monte Legnone il giorno 3 gennaio. E’ stato ritrovato

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

Aggiornamento ricerca persona monte Legnone. Il ragazzo è stato ritrovato privo di vita da una delle squadre di ricerca.

5/1/22 Monte Legnone (Lecco) sono in corso le ricerche di un ragazzo originario di Saronno di anni 21 che era uscito per in escursione sul monte Legnone il giorno 3 gennaio. Dal pomeriggio di ieri non si hanno più notizie. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del nucleo T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), dei S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), del reparto volo Lombardia col “Drago 82”, della squadra di ricerca G.S.M. di Varese, del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) con il sistema di rintracciamento cellulari. Le operazioni si stanno svolgendo in stretta collaborazione con il corpo nazionale del soccorso alpino e del soccorso alpino della guardia di finanza. Le squadre hanno operato fino a tarda notte in condizioni estreme sia per la quota 2.500 m che per le avverse condizioni meteo.