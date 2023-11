Spread the love

Nella mattinata di oggi, domenica 12 novembre 2023, verso le 9, i Vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti per soccorrere una persona in difficoltà in mezzo al lago. Intervento dei Vigili del fuoco, soccorsa una persona in difficoltà in mezzo al lago

Sul posto la squadra nautica dei Vigili del fuoco. L’equipaggio, una volta raggiunto l’uomo, ha scoperto che si trattava di uno sportivo che – a causa di un calo di vento – era rimasto in mezzo al lago e stava tentando con la sua attrezzatura di raggiungere la riva, attirando così l’attenzione dei passanti sulla vicina sponda, che hanno quindi dato l’allarme.

Una volta raggiunta, la persona è stata trasportata in una zona sicura.

PRIMALECCO.IT