Spread the love

Per l’approvvigionamento idrico sul posto è stata inviata la volumetrica (25.000lt), un mezzo con grande quantitativo di acqua capace di mantenere le autopompe sempre in funzione, e due autobotti che hanno fatto la spola verso i più vicini idranti della zona. Le operazioni sul posto sono proseguite anche nella giornata odierna: due squadre sono impegnate nelle fasi di bonifica per la messa in sicurezza del luogo.