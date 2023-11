VIDEO – Vigile del fuoco di Chicago muore dopo essere caduto attraverso un buco sul tetto di Lincoln Park

Spread the love

CHICAGO (WLS) – Il pompiere di Chicago Andrew Price è stato ucciso lunedì mattina dopo essere caduto attraverso un buco nel tetto di un edificio durante un incendio a Lincoln Park.

Il commissario del CFD Annette Nance-Holt ha detto che l’incendio è scoppiato intorno alle 6 del mattino nell’isolato 2400 di North Lincoln Avenue in un edificio di quattro piani. L’edificio ospita il bar e ristorante Lincoln Station al piano terra e appartamenti ai piani superiori. E’ anche vicino al locale musicale Lincoln Hall.

Il pompiere Price, meglio conosciuto dai suoi colleghi come “DP”, era sul tetto ad aprire i fori per la ventilazione quando è caduto attraverso un lucernario mentre spegneva i punti caldi di quello che sembra essere stato un incendio in cucina.

“Quando lo abbiamo visto per la prima volta, il pompiere Price è stato reattivo. Il tenente ha chiesto se poteva sentirlo, per muovere il braccio. Ha mosso il braccio.”

Dopo essere stato salvato, CFD ha detto che Price è stato trasportato all’Illinois Masonic Medical Center, dove in seguito è morto.

