Zevio; Incendio area adibita a parcheggio mezzi Luna Park.

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Nella notte appena trascorsa i vigili del fuoco sono intervenuti a Zevio, in via Leonardo Da Vinci, per un incendio area adibita a parcheggio e deposito, sconosciute al momento le cause.

L’allarme è scattato intorno all’una di questa notte, 06 maggio, quando da una tensostruttura, aperta sui lati, di circa 450 mq si sono levate delle fiamme che hanno coinvolto dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto di attrazioni per luna park, non risultano persone coinvolte.

I vigili del fuoco, giunti da Verona, Caldiero e Legnago con 4 automezzi tra cui 2 autobotti e 13 operatori, hanno hanno lavorato, utilizzando anche del liquido schiumogeno, per spegnere le fiamme che oltre aver interessato 2 camion, un rimorchio e circa 200 mq di copertura si stava propagando alle attrazioni smontate e depositate nelle immediate vicinanze.

Le operazioni si sono concluse, con il minuto spegnimento e la bonifica dell’area, intorno alle ore 05.30.