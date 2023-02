Milano, scontro tra 5 mezzi sulla SS 336: intervengono i Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Incidente stradale alle 11 del 27 febbraio, sulla strada statale 336, direzione Malpensa, poco prima dell’uscita di Buscate che ha coinvolto 5 mezzi, un tir, un furgone e tre autovetture.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere della Fiat panda una donna di 54 anni residente a Bernate Ticino, consegnandola poi al 118 per il trasporto al Rozzano Humanitas in codice giallo.

Altri 2 feriti di 72 e 48 anni ma usciti da soli dai loro mezzi e trasportati in codice giallo al San Carlo di Milano.

In posto anche la polizia stradale di Varese, il 118, 2 auto infermieristiche e il personale dell’Anas.