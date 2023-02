In fiamme la sede della Protezione civile, Gozzoli: “Danni ingenti e locali inagibili, i Carabinieri indagano”

Spread the love

Si fa la conta dei danni e si indaga per capire cosa abbia scatenato nella notte il rogo nella sede della Protezione civile di Cesenatico. Segue con attenzione la vicenda anche il sindaco Matteo Gozzoli che ci tiene ad esprimere vicinanza e solidarietà a tutti i volontari.

Questa notte all’1.30 è scoppiato un incendio nella sede della Protezione Civile di Cesenatico e Vigili del Fuoco Volontari in Via Saffi. Le fiamme hanno danneggiato un mezzo di Radio Soccorso, un gommone e coinvolto gran parte degli edifici e delle strumentazioni. I locali sono attualmente inagibili.

Non possiamo ancora quantificare i danni con precisione ma la situazione appare davvero molto seria. La prima cosa che voglio fare è esprimere grande solidarietà a tutti i volontari di Radio Soccorso e ai Vigili del Fuoco Volontari: si impegnano senza sosta per la nostra comunità sacrificando il loro tempo libero e i fatti di questa notte sono un duro colpo anche per il morale”. In base a quanto si apprende si indaga a tutto campo sulle cause dell’incendio, e non si esclude nessuna pista.

