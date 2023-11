Milano, le fiamme distruggono un appartamento. Un testimone: “Tentato suicidio”

Spread the love

Momenti di forte tensione questa mattina presto a Milano, dove un intero appartamento è andato a fuoco, provocando una grossa nube di fumo scuro ben visibile anche a distanza. Stando a quanto riferito sino ad ora, non ci sarebbero fortunatamente stati feriti, anche se il palazzo è stato evacuato per ragioni di sicurezza

L’allarme è stato dato poco prima delle 6.00 di martedì 21 novembre, quando le fiamme sono divampate all’interno del locale sito in un palazzo di via Lomellina a Milano al numero 14, zona Acquabella. In breve tempo il fuoco ha divorato tutto, producendo una fitta coltre di fumo nero. Tanta la paura per i vicini, che hanno dato l’allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Milano, che hanno provveduto a mettere in campo tutte le loro risorse per sedare il terribile incendio. A raggiungere la zona anche le autorità locali seguite dagli operatori sanitari del 118.

A quanto pare il rogo si è verificato in un appartamento sito al penultimo piano del palazzo. Arrivati con quattro mezzi attrezzati e un numero di 20 uomini operativi, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, anche se poco è rimasto dell’appartamento, completamente devastato

