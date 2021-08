Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Incendi al Sud, maltempo al Centro e al Nord: più di 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco ad Ancona e Macerata per il forte vento. Al Nord in provincia di Belluno, squadre ancora al lavoro dalla notte per rimuovere piante pericolanti e alberi abbattuti 1agosto