“Falliti colloqui per un’altra tregua”, riecco le bombe: “178 morti tra cui 3 reporter” | Netanyahu: avanti fino alla distruzione di Hamas

Nella guerra in Medioriente, dopo la ripresa dei combattimenti Netanyahu avverte: “Ora si vada avanti fino alla distruzione di Hamas”. E il ministro della Sicurezza nazionale israeliana: “Martellare con tutta la potenza”. Giorgia Meloni a Dubai per il Cop 28 incontro Erdogan: “La Turchia ha ruolo per evitare allargamento conflitto”.

Dal ministero della Sanità di Hamas avvertono: 178 palestinesi sono morti e 589 persone sono rimaste ferite dalla fine della tregua. Tra le vittime tre reporter uccisi da raid israeliani sulla Striscia.

La Bbc: “Falliti i colloqui per un’altra tregua”. Media: “Israele vuole creare una zona cuscinetto al confine di Gaza”. Il kibbutz di Nir Oz annuncia che uno dei suoi membri fondatori, Arieh Zalmanovich, 85 anni, “è stato ucciso” durante la prigionia a Gaza. A Gerusalemme quattro israeliani sono rimasti uccisi in un attentato a colpi d’arma da fuoco compiuto da due uomini alla fermata di un autobus. Giovedì in tutto sono stati liberati otto ostaggi: due donne russe nel pomeriggio e cinque israeliane in tarda serata, assieme a un 18enne. Resterebbero detenuti ancora 145 ostaggi.

