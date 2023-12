Maltempo nelle Marche e in Emilia Romagna – oltre 300 i soccorsi effettuati dalle squadre sul territorio. 

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Vigili del fuoco al lavoro da stanotte nelle Marche e in Emilia Romagna per far fronte ai danni causati dalle forti raffiche di vento: oltre 300 i soccorsi effettuati dalle squadre sul territorio.

Nelle Marche 170 gli interventi svolti per alberi o rami caduti sulla sede stradale, insegne pericolanti, tettoie divelte e comignoli pericolanti. Nella serata di ieri una quercia, caduta lungo la SP 25 a Cingoli su un’auto in transito, è stata rimossa con l’autogru dai vigili del fuoco: nell’incidente nessuna persona è rimasta ferita.

In Emilia Romagna effettuati 135 soccorsi dovuti alle forti raffiche di vento tra le province di Bologna, Forlì Cesena e Rimini.

Nella clip interventi nel maceratese, a Cingoli, e nell’ascolano, a Grottammare e Cupra Marittima.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00: Altri 120 interventi svolti per i vigili del fuoco per i danni provocati dal forte vento con le stesse tipologie indicate precedentemente. Il Comando di Ascoli Piceno è intervenuto anche in supporto dei colleghi Teramo con l’autogru per rimuovere un grosso albero che si è appoggiato ad una palazzina.

Video e foto relativi agli interventi a San Benedetto del Tronto e Grottammare.