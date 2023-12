VIDEO – Incendio all’ospedale di Tivoli, 3 pazienti morti e 200 evacuati.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Squadra VF sono intervenuti dalle ore 23.01 al San Giovanni Evangelista di Tivoli. Evacuato l’ospedale. Reparti interessati : Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e zona camera mortuaria. Interessati serbatoi esterni di ossigeno.

È di tre morti il bilancio di un incendio divampato nella serata dell’Immacolata in un ospedale di Tivoli, alle porte di Roma. Le fiamme sarebbero partite alle 22,30 dai piani sotterranei del San Giovanni Evangelista. Le vittime sono due uomini di 76 e 86 anni e due donne di 84 e 86 anni, tutti pazienti della struttura. Non è chiaro se una di loro fosse deceduta poco prima del rogo o invece abbia perso la vita per conseguenza dell’incendio. In poco tempo le fiamme hanno raggiunto il pronto soccorso e la terapia intensiva e un denso fumo si è propagato fino ai piani superiori.

