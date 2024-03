Firenze, gli interventi sul territorio dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti alle 14.25 nel comune di Pelago sulla SP 85, per un incidente stradale dove un’autovettura è finita fuori dalla sede stradale rimanendo in bilico sulla scarpata.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza ancorando e stabilizzando l’autovettura ed insieme al personale sanitario hanno estratto le due persone rimaste all’interno dell’abitacolo e recuperate dalla scarpata con forte pendenza con manovra su corda. L’uomo e la donna sono stati stabilizzati e trasportati in ambulanza.

Sul posto anche personale SAF inviato dalla sede centrale e l’elicottero regionale Pegaso.

Terminate infine le operazioni di recupero dell'autovettura.



Alle 12, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Firenze, in viale Spartaco Lavagnini, presso l’ Istituto Comprensivo Pieraccini, per un allarme antincendio che ha fatto attivare il piano di emergenza dell’istituto con l’evacuazione dell’edificio. La squadra giunta sul posto ha verificato i locali del complesso scolastico, senza rilevare alcun incendio.

Sul posto polizia municipale e a scopo precauzionale il personale sanitario.

Al termine delle verifiche effettuate anche con l’utilizzo di termocamere dai Vigili del fuoco anche nei locali tecnici, è stato consentito il rientro in sicurezza degli alunni.