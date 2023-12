Giovedì i funerali di Andrea Della Casa, ex vigile del fuoco travolto e ucciso mentre attraversava la strada

Spread the love

Saranno celebrati giovedì 14 dicembre 2023, alle ore 15.30, nella chiesa di San Lazzaro a Modena, con la collaborazione dell’Onoranza Funebre Negrini, i funerali di Andrea Della Casa, pensionato di 89 anni travolto e ucciso mercoledì 6 dicembre 2023 mentre stava attraversando la strada, conducendo a mano la sua bicicletta elettrica, a pochi passi da casa, nei pressi di Via Nonantolana.

Le esequie si preannunciano partecipatissime: l’89enne, infatti, era conosciuto e ben voluto da tutti nella zona, anche per essere il vigile del fuoco in pensione più anziano di Modena, tant’è che era già in programma la consegna di una targa istituzionale proprio per questo merito; solo qualche giorno prima, inoltre, la vittima aveva partecipato alla cerimonia di Santa Barbara, una ricorrenza in cui i pompieri sono soliti ritrovarsi e in cui Andrea Della Casa si era recato per salutare ex colleghi ed amici ancora in servizio, che ora sono sconvolti e addolorati dalla tragica ed improvvisa perdita.

