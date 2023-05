Maltempo – prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco per i danni causati dalle forti piogge: squadre a terra e soccorritori acquatici in azione ad Imola, nella frazione di Ponticelli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco per i danni causati dalle forti piogge in Emilia Romagna: nella prima clip il sorvolo dell’elicottero su Massa Lombarda (RA), dove sono state soccorse due persone bloccate nella loro abitazione per l’esondazione del torrente Sillaro; nel secondo video squadre a terra e soccorritori acquatici in azione ad Imola (BO), nella frazione di Ponticelli

video