Ceriale, si è spento a 60 anni Giuseppe Capiaghi: vigile del fuoco e volontario della Croce Rossa

Ceriale. Si è spento, dopo una lunga malattia, Giuseppe Capiaghi, vigili del fuoco di 60 anni.

Il distaccamento di Albenga è stata da sempre la sua seconda casa, qui ha vissuto la sua vita lavorativa mettendosi a disposizione della comunità, così come il lavoro che tanto amava prevede. Oggi sarebbe stato il suo primo giorno di meritata pensione.

Persona stimata e dal grande cuor, Capiaghi era molto conosciuto nel comprensorio, non solo per il suo lavoro, per il quale aveva una grande passione, ma anche per la sua attività in ambito sociale. È stato infatti membro del consiglio direttivo dell’Avis e volontario per la Croce Rossa, insieme al figlio Marco che nella pubblica assistenza ricopre la carica di consigliere e il ruolo di autista soccorritore. Capiaghi lascia anche la moglie Piera e la sorella Federica.

