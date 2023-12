12 auto sbriciolate dalle fiamme: Vigili del Fuoco provvidenziale nel salvare il palazzo

Spread the love

Alle ore 19 di ieri sera, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma è stata allertata di un incendio in via Flaubert, all’incrocio con via Andersen. La rapida risposta delle autorità locali ha dimostrato l’efficacia e la professionalità del personale dei Vigili del Fuoco nel gestire situazioni di emergenza.

La sala operativa ha infatti prontamente inviato sul luogo dell’incidente le squadre 4/A e 9/A, equipaggiate con l’autoscala, un autobotte, il carro autoprotettori e il carro teli. L’incendio coinvolgeva 12 autovetture parcheggiate nei garage situati sotto una palazzina di tre piani.

Il personale dei Vigili del Fuoco, una volta giunto sul posto, ha agito con prontezza e professionalità. Immediatamente sono state soccorse due persone, una delle quali è stata affidata al personale del 118, che l’ha trasportata all’Ospedale Gemelli per ulteriori cure mediche, mentre l’altra è stata medicata sul posto. Nel frattempo, le squadre di soccorso hanno evacuato l’intero stabile per garantire la sicurezza dei residenti.

castelli notizie