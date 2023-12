Ancona, incendio di un capannone agricolo ad Arcevia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle 3.00 ad Arcevia, in frazione Montale, per l’incendio di un capannone adibito a rimessa di mezzi agricoli . I Vigili del fuoco, intervenuti con una squadra dal locale distaccamento con il supporto di personale proveniente dalla sede centrale con l’autobotte, hanno spento l’incendio impegnandosi fino alle prime luci dell’alba e hanno poi iniziato le operazioni per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area.