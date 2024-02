VIDEO – Intervento per incendio erbe e macchia mediterranea con il supporto di un Canadair in località Adrano (CT)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Un intervento per lo spegnimento di un incendio di erbe, macchia mediterranea ed alberi, si sta svolgendo in contrada Filiciusa, Strada della Neve, in località di Adrano (CT).

Sul posto sta operando la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano del Comando provinciale di Catania. Trattandosi di zona impervia e difficile da raggiungere con i mezzi terrestri è stato richiesto anche un il supporto aereo con l’utilizzo di un Canadair.

L’incendio aveva interessato un’area molto vasta ma è stato circoscritto e, al momento, è sotto controllo. Si sta, infatti, procedendo alle operazioni di minuto spegnimento e bonifica. Sul posto è intervenuta anche una squadra della Forestale di Adrano e volontari della protezione civile locale.

