Incidente tra un’auto e un autobus a Bolzano. Otto i feriti 

Un incidente stradale è accaduto intorno alle 6.45 a Bolzano in via Resia, all’altezza dell’incrocio con via Sassari.

Coinvolte alcune auto ed un autobus con a bordo persone. Sono 8 le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica.

Sul posto 5 ambulanze e il medico d’urgenza, oltre ai vigili del fuoco.

Il bus, dopo aver preso in pieno il fianco del suv, ha finito la sua corsa al lato della strada. Maggiori dettagli nel corso della mattina.

RAINEWS