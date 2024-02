Visita istituzionale di una Delegazione francese al Comando di Roma

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Una delegazione di deputati francesi è stata accolta nel primo pomeriggio dell’8 febbraio nel Comando dei Vigili del fuoco di Roma per un incontro istituzionale. La visita fa parte di una missione parlamentare di informazione finalizzata ad una migliore conoscenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in particolare della sua organizzazione rispetto alle attività di sicurezza e soccorso.

All’interno della Sala Pastorelli il Comandante, Ing. De Acutis, ha salutato la delegazione per poi lasciare la parola al Direttore dell’Emergenza, Ing. Ghimenti il quale, dopo aver riportato i saluti del Capo Dipartimento Franceschelli e del Capo del Corpo Dall’Oppio, ha ringraziato i deputati francesi per l’attenzione e l’importanza dimostrata verso la nostra organizzazione e ha ricordato il grande aiuto ricevuto dalla Francia in occasione della recente emergenza alluvionale dell’Emilia Romagna.

Ha poi proseguito illustrando l’attività dei Vigili del fuoco sul territorio nazionale passando da una prima panoramica generale ad approfondimenti più tecnici ed operativi.

Al termine dell’intervento ha preso la parola la Presidente della Delegazione. Dopo i saluti e le presentazioni di rito ha ringraziato per l’accoglienza e per l’opportunità di scambio di esperienze messe a disposizione dal Corpo Nazionale. In particolare il focus dell’incontro si è concentrato sul nostro modello di soccorso e di protezione civile affinchè si potesse prendere ispirazione nella creazione di nuove prassi lavorative per i Vigili del fuoco francesi anche per far fronte alle nuove emergenze legate a calamità naturali come grandi alluvioni e roghi.

Gli altri temi dibattuti sono stati la gestione del coordinamento e della catena di comando durante l’emergenza e il tema del volontariato. Argomento, quest’ultimo, molto sentito in quanto in Francia circa l’80% dei Vigili del fuoco si basa su componente volontaria. Tutti i temi trattati hanno suscitato grande interesse nella delegazione, anche per il fatto che tre deputati sono ex Vigili del fuoco.

Ha concluso l’incontro l’ing. De Acutis che ha illustrato l’attività operativa del Comando di Roma.