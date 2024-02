La Giunta dice sì: il club avrà il nome di Franco Mancini, il vigile del fuoco che portò lo sport in città

Spread the love

JESI – La Giunta dice sì, lo “Jesi Sporting Club” sarà intitolato alla memoria di Franco Mancini. La richiesta, presentata direttamente da Mauro Mancini, figlio di Franco e attuale titolare, è stata accolta: Il centro sportivo di via Contuzzi porterà quindi il nome dell’amato vigile del fuoco e fondatore della struttura morto nell’aprile del 2021. Per l’ufficialità però si dovranno attendere gli adempimenti di legge da parte degli uffici prefettizi.

ranco Mancini, per tutti il “Grande leone”, era una figura storica dei pompieri di tutta la provincia e in particolare a Jesi, dove ha svolto dal 1970 al 1991 il ruolo di Capo distaccamento dei Vigili del fuoco. Aveva iniziato la sua carriera negli anni ’60 a Roma, spostandosi poi al Comando provinciale di Ancona. Successivamente fu nominato, appunto, Capo distaccamento a Jesi. Con 40 anni di esperienza come soccorritore, era intervenuto in tutte le maggiori calamità che hanno colpito il territorio nazionale: dalla frana del Vajont, all’alluvione di Firenze, passando per i terremoti del Belice, di Ancona, dell’Irpinia, fino alla frana del capoluogo dorico del 1982. Fu il promotore, e ne seguì l’intero iter di realizzazione dell’attuale caserma dei Vigili del Fuoco, intitolata a suo fratello Bruno, deceduto in servizio. A coronamento della sua lunga carriera, gli fu conferita nel 1991, dall’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, l’onorificenza di Cavaliere.

