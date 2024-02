Incendio appartamento all’interno di un fabbricato per civile abitazione – ferita una persona

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Sei mezzi dei vigili del fuoco del comando di Como e del comando di Monza Brianza sono intervenuti questa notte alle 4 in Mariano Comense via Porta Spinola per incendio appartamento all’interno di un fabbricato per civile abitazione. A titolo precauzionale durante le operazioni di spegnimento è stato evacuato lo stabile. Nell’evento incidentale contenuto dai soccorritori al solo appartamento in cui si è innescata la combustione, rimaneva coinvolto un 78enne seriamente ustionato che veniva trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. In posto oltre i VVF, 118 e Carabinieri. È in corso di ricostruzione la dinamica dell’evento