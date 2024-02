Spread the love

Un incendio è partito in serata sui monti sopra Dongo. In fiamme una porzione di bosco sul Monte Motta, nell’area sopra Livo. Sul posto squadre di terra dei Vigili Del Fuoco di Dongo, che stanno intervenendo per controllare le fiamme. Non è chiaro quanti siano gli ettari interessati dal rogo.

La speranza degli operatori è che le piogge previste già dalla notte possano aiutare nello spegnimento.

