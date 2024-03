Schianto frontale tra un’auto e un tir a Esine: muore un automobilista

Spread the love

ÈMahmoud Bel Mziouka, 24enne marocchino residente a Reggio Emilia, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto verso le 12.30 di lunedì 4 marzo, a Esine lungo la Statale 42 della Valcamonica. In prossimità dell’uscita dell’ospedale il terribile schianto: si è trattato di un frontale tra la macchina guidata dalla vittima e un tir. Nel sinistro è rimasta coinvolta, marginalmente, anche un’altra auto.

L’allarme è stato lanciato in codice rosso: per i soccorsi sono intervenute un’automedica, un’ambulanza di Camunia Soccorso e i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme. L’automobilista è deceduto sul posto: gravissime e letali le ferite rimediate nell’impatto, i sanitari non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Illeso il conducente del camion: il mezzo pesante ha finito la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Niente di preoccupante anche per la donna al volante dell’altra macchina coinvolta.

