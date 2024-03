Rovigo colpita da un violento incendio: una coppia sfugge alle fiamme.

Spread the love

A Rovigo un violento incendio ha devastato la frazione di Roverdicrè. È divampato all’alba di lunedì 4 marzo e in poco tempo ha avvolto tutto ciò che incontrava.

Sul posto sono giunti subito i soccorritori sanitari per trasportare in ospedale i feriti e chiaramente i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, che al loro arrivo erano già imponenti.

Sembra che l’incendio che ha colpito Rovigo abbia avuto origine dal garage di un villino, abitato da una coppia di sessantenni che miracolosamente è riuscita a salvarsi.

Le urla hanno svegliato i vicini di casa che subito si sono attivati per allertare i soccorsi. In pochi minuti i vigili del fuoco sono riusciti a ristabilire la normalità e mettere in sicurezza l’area.

NOTIZIE.IT