Spread the love

Le squadre del nucleo Speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco sono intervenute nei giorni scorsi a Ollomont per recuperare due cani bloccati in una zona impervia. Si erano allontanati dai proprietari sei giorni prim,a forse per seguire le tracce di qualche animale selvatico, e si sono trovati intrappolati tra salti di roccia e neve. Un cacciatore li ha notati e ha avvertito i proprietari.

L’intervento di recupero si è concluso positivamente. Le squadre Saf, insieme ad alcuni colleghi cinofili, hanno impiegato poco più di un’ora per portarsi sul posto e si sono calati fino a raggiungere i due cani, imbragarli e calarli a loro volta per consentire ai colleghi di recuperarli. Gli animali, entrambi in buona salute, sono stati riconsegnati ai proprietari.

I vigili del fuoco salvano due cani bloccati tra le rocce – Aostaoggi.it