Video – Vicenza, spaventoso incendio divampa in un’azienda elettromeccanica a Gambugliano. Tutti in salvo gli 80 dipendenti

VIGILI DEL FUOCO

Da poco prima di mezzogiorno, di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando per un incendio generalizzato di un’azienda produttrice di materiale elettromeccanico in via Santa Croce a Gambugliano: nessuna persona è rimasta ferita. Le ottanta persone presenti all’interno del complesso hanno subito evacuato la fabbrica. Subito si è alzata un’alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco arrivati nell’immediatezza dalla centrale di Vicenza e Arzignano e a seguire da Lonigo, Schio, Verona e i volontari di Thiene con 6 autopompe, 5 autobotti, un’autoscala, il carro aria e 32 operatori coadiuvati da funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo già generalizzato. Dopo circa due ore le squadre sono riuscite a circoscrivere l’incendio, che ha interessato la quasi totalità della struttura ad eccezione degli uffici. Il tetto e le strutture in lamiera sono in più parti collassate. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai residui presenti all’interno della fabbrica. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il personale dell’Arpav. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica proseguiranno presumibilmente tutta la giornata di oggi e la notte.LI DEL FUOCO

VIDEO